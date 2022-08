Σάκκαρη - Στίβενς 2-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο Τορόντο

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Σλόουν Στίβενς με 2-1 σετ και πανηγύρισε την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο του National Bank Open στο Τορόντο.

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, η Μαρία Σάκκαρη έκαμψε την αντίσταση της αντιπάλου της με 6-2, 4-6, 6-2 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του National Bank Open στο Τορόντο.

.@mariasakkari is the first player into the 3rd Round at the #NBO22 with a 6-2, 4-6, 6-2 over Sloane Stephens. pic.twitter.com/pUaVB5vmFV