Σφιόντεκ-Σάκκαρη 3-5 games (Πρώτο σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 9) o αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Ίγκα Σφιόντεκ για τα ημιτελικά του Ostrava Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (No 12) απέναντι στο Νο 1 του ταμπλό και Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης θα διεκδικήσει τη νίκη που θα τη στείλει στον τελικό του τουρνουά.

Η Σάκκαρη, εκτός του στόχου της να παίξει στον τελικό, έχει ένα επιπλέον κίνητρο για τη νίκη, στη μάχη που δίνει για να βρεθεί στο Top 10 του κόσμου.

Μετά την ήττα της Μπελίντα Μπέντσιτς από την Ανέτ Κονταβέιτ με 6-4, 6-3 στα ημιτελικά της Οστράβα, η Μαρία εξασφάλισε σίγουρα το Νο.11 και αφήνει πίσω της την 24χρονη Ελβετίδα.

Η Σάκκαρη και η Σφιόντεκ τέθηκαν αντιμέτωπες στον προημιτελικό του Roland Garros, όπου είχε θριαμβεύσει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 6-4, 6-4 (η μοναδική φορά που έχουν τεθεί αντιμέτωπες).

Next-level walk-ons 💯



First #OstravaOpen semifinal incoming!



Will it be 🇬🇷 or 🇵🇱 to advance? pic.twitter.com/49b0hp3yFs