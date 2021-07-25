Τόκιο 2020: Συνεχίζεται η δράση από τα πέντε κανάλια της ΕΡΤ τη Δευτέρα (26/7)

Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2, η ΕΡΤ 3 και τα διαδικτυακά ΕΡΤ Sports και ΕΡΤ Sports 2 συνεχίζουν την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων. τη Δευτέρα 26/7 η κρατική τηλεόραση θα μεταδώσει αναμετρήσεις και αγώνες από πολλά διαφορετικά αθλήματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας 26 Ιουλίου:
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:20-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:20 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΦΑΣΗ "64" ΦΑΣΗ "32"(Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-09:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
09:00-09:45 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:50-11:00 ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (Ζ)
11:00-12:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Ζ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
12:00-13:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
13:00-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ (Α-Γ) 2ος ΓΥΡΟΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
09:40-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Α-Γ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:20-09:50 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
09:50 - 11:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 55κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40 (Back up)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-13:00 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΤΕΛΙΚΟI (Ζ)