Τσιτσιπάς: «Είμαστε πιο πεινασμένοι από οποιονδήποτε άλλον»

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ATP, για την παρουσία της Ελλάδας στο τουρνουά ATP Cup (θα διεξαχθεί από 1 έως 9 Ιανουαρίου στο Σίδνεϊ), ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε ότι «είμαστε πιο πεινασμένοι από οποιονδήποτε άλλον».

Η χώρα μας θα κάνει πρεμιέρα την πρώτη ημέρα του 2022, αντιμετωπίζοντας την Πολωνία. Στο πρώτο παιχνίδι ο Μιχάλης Περβολαράκης (No 399) θα βρει απέναντί του τον Κάμιλ Μάτζρζακ (No 117), ενώ στο δεύτερο παιχνίδι o κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Χούμπερτ Χουρκάτς (No 9).

«Έχω πίστη στην ομάδα μου», ανέφερε ο «Στεφ», νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε δύο αγώνες και να μη χρειαστεί να πάμε μέχρι τα τρία παιχνίδια. Για κάθε έναν από εμάς που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο ATP Cup σημαίνει απλώς πολλά. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Ελληνοαυστραλοί που θα ξετρελαθούν βλέποντάς μας να παίζουμε».

«Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι διαπρέπει σε ομαδικά γεγονότα, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, οπότε είναι στη φύση μας. Μας αρέσει να παίζουμε ομαδικά και εκεί αφήνουμε το καλύτερο από τον εαυτό μας στο γήπεδο. Νομίζω ότι έχουμε μια ομάδα νεαρών παικτών που πεινούν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και έχουμε τόση ενέργεια από την επόμενη εβδομάδα».

Η Ελλάδα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο μαζί με τις Πολωνία, Αργεντινή και Γεωργία και, εκτός τον Στέφανο Τσιτσιπά, θα αγωνιστούν και οι Μιχάλης Περβολαράκης, Πέτρος Τσιτσιπάς (No 771), Μάρκος Καλοβελώνης (No 855) και Αριστοτέλης Θάνος (No 1076).

«Θα είναι μια όμορφη εμπειρία για εμάς. Οι παίκτες έχουν ήδη την εμπειρία, έχοντας παίξει τα προηγούμενα χρόνια και να παίξουν δύσκολους αγώνες. Είναι πάντα τιμή να παίζεις για τη χώρα σου και είμαι σίγουρος ότι πολλοί Έλληνες μας παρακολουθούν», είπε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ενώ ο Πέτρος Τσιτσιπάς, ο οποίος έπαιξε δύο διπλούς αγώνες στο ATP Cup το 2019, πρόσθεσε:

«Είναι ένα υπέροχο τουρνουά, μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί ασχολούνται πραγματικά με τους παίκτες. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να είμαστε σαν ομάδα, απλώς να απολαμβάνουμε και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Τη Δευτέρα (3/1) η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να παίζει με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν (No 13) και την Τετάρτη (5/1) με τη Γεωργία, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι (No 22). Στην επόμενη φάση προκρίνονται δύο ομάδες.