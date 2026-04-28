Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις 16 διεθνείς αθλήτριες, οι οποίες συνθέτουν την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στον προκριματικό γύρο του World Cup που θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η «γαλανόλευκη» αγωνίζεται στην Division 1 στα προκριματικά που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή, Πρωτομαγιά έως και τις 6 Μαΐου στην Ολλανδία. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ολοκληρώσει το μίνι στάδιο προετοιμασίας του με αποκορύφωμα την νίκη κόντρα στην Ουγγαρία, ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε την Δευτέρα 27 Απριλίου την ελληνική αποστολή.

