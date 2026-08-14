Η Ελλάδα ρίχνει μερικά από τα πιο δυνατά της «χαρτιά» την πέμπτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέα Μίτα θα αγωνιστούν στον τελικό του ύψους, οι Εμμανουήλ Καραλής και Γιάννης Ρίζος μπαίνουν στον προκριματικό του επί κοντώ, η Ελίνα Τζένγκο ξεκινά την προσπάθειά της στον ακοντισμό, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα ανοίγει την παρουσία της στο έπταθλο.

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