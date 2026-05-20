Η Εθνική ομάδα Κωπηλασίας, που απαρτίζεται από 16 αθλητές και αθλήτριες, αναχώρησε σήμερα, Τετάρτη (20/5) το πρωί για το Βρανδεμβούργο της Γερμανίας προκειμένου να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Συνολικά στην πρώτη επίσημη διεθνή διοργάνωση της νέας χρονιάς στα 14 αγωνίσματα του προγράμματος θα πάρουν μέρος 444 αθλητές κι αθλήτριες από 32 χώρες. Ενώ για πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δυο αγωνίσματα για μεικτά πληρώματα και συγκεκριμένα το διπλό σκιφ και η οκτάκωπος με την Ελλάδα να μετέχει στο διπλό μεικτό.

