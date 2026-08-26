Ως πρώτος της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:22.29 προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών και γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε θα διεκδικήσει και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή την Πέμπτη (27/8), στις 17:41.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής επιβεβαίωσε και στα ημιτελικά την καλή φόρμα στην οποία βρίσκεται και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα 7:22.29 αποτελούν τον καλύτερο χρόνο και από τις δύο ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος.

Στη δική του ημιτελική σειρά τη 2η θέση κατέλαβε ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 07:25.70, ενώ 3ος τερμάτισε ο Αμερικανός Τζάστιν Σμιντ με 07:26.83.

Από τη 2η ημιτελική σειρά την πρόκριση για τον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών πήραν ο 1ος Γερμανός Φάμπιο Κρες με 07:24.32, ο δεύτερος Μικίτα Καρνεγέου (Oυδέτεροι Αθλητές) με 07:25.90 και ο 3ος Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα από την Ουρουγουάη με χρόνο 07:26.49.

Εκτός τελικού οι Παπακωνσταντίνου/Μπούρκας στη δίκωπο

Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας είχαν πολύ δύσκολη αποστολή στα ημιτελικά της δικώπου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Άμστερνταμ, απέναντι στα «μεγαθήρια» του αγωνίσματος.

Αν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην 1η ημιτελική σειρά, οι Έλληνες κωπηλάτες δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό, καταλαμβάνοντας την 5η θέση με χρόνο 06:46.02. Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλιζαν τα τρία πρώτα πληρώματα από τις δύο ημιτελικές σειρές.

Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας, ένα νέο πλήρωμα στη δίκωπο, θα διεκδικήσουν μία θέση από την 7η έως και τη 12η στον Τελικό Β, την Παρασκευή (2/8), στις 14:59.