Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει επίσημα στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή της από τον σταθμό.

Η παρουσιάστρια ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το Mega και το «Buongiorno».

H επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους.

Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές.

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