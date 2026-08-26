Δημήτρης Κόκοτας: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα θα πουν την Παρασκευή 28 Αυγούστου η οικογένειά του, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον αγάπησαν μέσα από τη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας, στην Αγία Βαρβάρα, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή βιώνει ώρες ανείπωτου πόνου και έχει εκφράσει την επιθυμία αυτές οι βαθιά προσωπικές στιγμές να αντιμετωπιστούν από όλους με διακριτικότητα και σεβασμό. Οι δικοί του άνθρωποι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν μακριά από την έντονη δημοσιότητα και τη δημοσιογραφική πίεση, έχοντας στο πλευρό τους μόνο όσους θέλουν να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια πολύμηνη και δύσκολη μάχη για την υγεία του. Η σοβαρή περιπέτειά του είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το τηλεοπτικό σόου «J2US». Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν έκτοτε, με την οικογένειά του να βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό του. Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, η κόρη τους και οι στενοί συγγενείς του δεν έχασαν την ελπίδα τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της μακράς δοκιμασίας. Παρέμειναν κοντά του μέχρι το τέλος, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά του.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα και στην Αγία Βαρβάρα, την πόλη την οποία ο Δημήτρης Κόκοτας είχε επιλέξει να υπηρετήσει και μέσα από την ενασχόλησή του με τα κοινά. Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον θάνατό του, αποφασίζοντας η κηδεία να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του Δήμου. Παράλληλα, η σημαία στο δημαρχείο θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής, ενώ στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον δήμαρχο και τον πρόεδρό του. Στη μνήμη του θα κατατεθεί και στεφάνι.

Οι άνθρωποι του Δήμου αναφέρθηκαν σε έναν προσιτό, ευγενικό και δοτικό άνθρωπο, ο οποίος, παρά τη δημοφιλία του, διατήρησε μέχρι το τέλος τον χαμηλών τόνων χαρακτήρα του. Ως ένδειξη τιμής, αποφασίστηκε ακόμη να καθιερωθεί μία από τις ετήσιες υποτροφίες του Δημοτικού Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και να δοθεί το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Το συγκινητικό αντίο της Μαντώς