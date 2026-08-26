Σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό ιστορικών διαστάσεων προχώρησε η Meta Platforms, αποδεχόμενη την καταβολή έως και 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διευθετήσει τις σοβαρές προσφυγές των αμερικανικών πολιτειών.

Η νομική αυτή διαμάχη εστίαζε στις κατηγορίες ότι το Instagram και το Facebook σχεδιάστηκαν εσκεμμένα με τρόπο που προκαλεί εθισμό στις νεαρές ηλικίες, προκαλώντας παράλληλα σημαντικές ψυχολογικές και συναισθηματικές βλάβες στους ανηλίκους.

Η δικαστική εξέλιξη αποτρέπει την πραγματοποίηση μιας από τις πιο πολυσυζητημένες ομοσπονδιακές δίκες στην Καλιφόρνια, η οποία αναμενόταν να θέσει στο στόχαστρο τις επιχειρηματικές πρακτικές των κολοσσών της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η εταιρεία δεν περιόρισε την ευθύνη της μόνο στην επικίνδυνη σχεδίαση των πλατφορμών, αλλά κατηγορήθηκε επιπλέον ότι παραπλάνησε συστηματικά τους καταναλωτές για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει, ενώ παράλληλα προέβη σε παράνομη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών χωρίς τη δεόντως απαιτούμενη συγκατάθεση.

Το χρονικό περιθώριο ελιγμών για τη Meta στένεψε δραματικά όταν, μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας επιλογής ενόρκων στις 12 Αυγούστου, το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε οριστικά το αίτημά της για αναστολή της δίκης.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τον τεχνολογικό κολοσσό να οδηγηθεί σε συμβιβασμό, κλείνοντας έτσι ένα τεράστιο μέτωπο νομικής και επικοινωνιακής αμφισβήτησης.