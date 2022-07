NBA: Καταθέτουν προσφορά ανταλλαγής για τον Ντουράντ οι Ουόριορς

Σε μια κίνηση «βόμβα» είναι έτοιμοι να προχωρήσουν οι Ουόριορς, που ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση ανταλλαγής στους Νετς για τον Κέβιν Ντουράντ.

Οι πρωταθλητές του NBA ετοιμάζονται να ταράξουν τα νερά στη Λίγκα, αφού σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του ESPN, οι «Μαχητές» έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Κέβιν Ντουράντ, που ζήτησε να αποχωρήσει από τους Νετς.

Για τον Ντουράντ υπάρχει έντονη κινητικότητα, αφού για την περίπτωση του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον επίσης οι Σανς και οι Χιτ, όμως σύμφωνα με τον Σπίαρς, οι Ουόριορς μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο πακέτο στους Νετς, για να πετύχουν την επιστροφή του KD στο Σαν Φρανσίσκο.

It’s no surprise to me that Warriors have interest in Kevin Durant, according to sources. So does more more than half the league. It’s KEVIN DURANT. You better make the call if you’re an NBA GM. It’s KEVIN DURANT.