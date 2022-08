Στους «16» του τουρνουά της Ουάσινγκτον ο Κύργιος

Ο Νικ Κύργιος προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά που φιλοξενείται στην Ουάσιγκτον (σ.σ. είχε κατακτήσει το τρόπαιο το 2019), επικρατώντας του Αμερικανού, Τόμι Πολ, σε αντίθεση με τον Πολωνό, Χούμπερτ Χουρκάτζ, ο οποίος ηττήθηκε από τον Φινλανδό, Εμίλ Ρουουσουβουόρι.

"Where should I serve?"



Like in 2019, Kyrgios does it again in Washington 😄



(🎥 @ericazares) pic.twitter.com/Dqnb3dSOH5 — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 3, 2022

Ο Ελληνοαυστραλός πρωταθλητής (Νο 62 στην παγκόσμια κατάταξη), επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, μετά τον χαμένο -από τον Νόβακ Τζόκοβιτς- τελικό στο Γουίμπλεντον, καθώς χρειάσθηκε μόλις μία ώρα και 25 λεπτά για να αποκλείσει με 6-3, 6-4 τον Πολ. Στον επόμενο γύρο, ο Κύργιος θ' αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Ρεϊλι Οπέλκα.

Mere inches away from a shot of the year contender 😲@NickKyrgios #CitiOpen pic.twitter.com/w4sZsC6cLB — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2022

Σημαντική έκπληξη, αποτελεί ο αποκλεισμός του Χουρκάτζ από τον Ρουουσουβουόρι (Νο 46 στον κόσμο), ο οποίος επικράτησε με 6-4, 7-6(3) και μετά τον αγώνα δήλωσε: «Απλώς προσπάθησα να κρατηθώ και να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο δυνατός. Τα μεγάλα ράλι σου παίρνουν πολλή ενέργεια και αρχίζεις να ζαλίζεσαι κατά την διάρκεια των πόντων. Είναι πολύ δύσκολο». Στην επόμενη φάση, ο Φινλανδός τενίστας, θα παίξει με τον Σουηδό, Μίκαελ Ιμέρ.

Always keeping the fans in mind 😊@NickKyrgios checks on a fan after an errant bounce and provides a memorable gift ⬇️#CitiOpen pic.twitter.com/v2Dn4CbeB0 — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2022

Τέλος, στις γυναίκες, η Ρουμάνα, Σιμόνα Χάλεπ, αποκλείσθηκε από την Ρωσίδα, Αννα Καλίνσκαγια, καθώς εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ κι ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 1-0 σετ και 2-0 στα γκέιμς.