Το σήκωσε ο Μεντβέντεφ στον Καναδά

Τον 4ο τίτλο Masters της καριέρας του, κατέκτησε ο πανίσχυρος Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ούτε στον τελικό κόντρα στον Ράιλι Οπέλκα «Νο 32».

Ο 26χρονος Ρώσος, επικράτησε 6-4, 6-3 του Νο1 Αμερικανού και πανηγύρισε την κατάκτηση του National Bank Open στο Μόντρεαλ, εκεί όπου το 2019 είχε παίξει στον πρώτο του Masters τελικό (ήττα από Ναδάλ).

Meddy the Master 🙌 The moment @DaniilMedwed topped Reilly Opelka for his fourth Masters 1000 title in Toronto. #NBO21 pic.twitter.com/2dudl3Grlx

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης έσωσε και τα τέσσερα break points του Οπέλκα στον τελικό και πετυχαίνοντας ένα break στο 1ο και δύο στο 2ο σετ, έφτασε στην τελική επικράτηση μετά από 1 ώρα και 27 λεπτά αγώνα.

Ήταν μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Καναδέζικο Masters, κυριαρχώντας σε μεγάλο βαθμό του πρωτάρη Οπέλκα σε 1000αρι τελικό.

Ο Ρώσος πέτυχε το μοναδικό break στο 5ο game του εναρκτήριου σετ ενώ το γρήγορο break στο 3ο game (2-1) του 2ου, του έδωσε επιπλέον αέρα για να φτάσει με σχετικό έλεγχο στην τελική επικράτηση.

Πλέον, ο Μεντβέντεφ στρέφει το ενδιαφέρον του στο Cincinnati Masters που ακολουθεί ενώ ο μεγάλος του στόχος είναι το US Open εκεί όπου τα δύο τελευταία χρόνια έχει έναν τελικό (2019) και έναν ημιτελικό (2020).

This one had it all - except for the tweener 🤪



Improv brilliance from @DaniilMedwed and @ReillyOpelka #NBO21 pic.twitter.com/Sy6HT4mAoj