United Cup: Σούπερ Σάκκαρη, έβαλε μπροστά την Ελλάδα!

Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά στο ύψος της στάθηκε και η Μαρία Σάκκαρη! Η ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της Πέτρα Μάρτιτς με 2-0 σετ και έβαλε μπροστά την Ελλάδα στη σειρά με την Κροατία (2-1 νίκες), φέρνοντάς την ακόμα πιο κοντά στα ημιτελικά του στο United Cup!

Η Σάκκαρη δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλό της και σε αντίθεση με το … θρίλερ του Τσιτσιπά νωρίτερα, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στην αντίπαλό της. Στο πρώτο σετ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, προηγήθηκε με 2-0. Η Μάρτιτς ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2, όμως η Σάκκαρη δεν άργησε να πάρει ξανά τα ηνία του παιχνιδιού, κερδίζοντας τα 3 τελευταία games του 1ου σετ, για να το κατακτήσει με 6-3.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη έκανε και πάλι break πολύ νωρίς για το 2-0 και δεν κοίταξε πίσω της. Προστάτευσε το σερβίς της ως το τέλος, αντιμετώπισε μόνο δυο break points στο 8ο game και τα έσβησε, ενώ στο 9ο game έκανε κι άλλο break, για να κάνει το 6-3 και να «κλειδώσει» τη νίκη της.

H Σάκκαρη έκανε το 3 στα 3 στις αναμετρήσεις της στα μονά για το United Cup, χωρίς μάλιστα να έχει κανένα χαμένο σετ!

Η Ελλάδα προηγείται με 2-1 της Κροατίας στον τελικό του Περθ και στο 4ο παιχνίδι της σειράς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Μπόρνα Γκόγιο.

