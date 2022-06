Finalissima: Ιταλία-Αργεντινή 0-2 (Δεύτερο ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Γουέμπλεϊ o μεγάλος τελικός του Finalissima ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία και την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, από τον οποίο θα προκύψει ο υπερπρωταθλητής.

Αυτό το ματς συμφώνησαν να διεξαχθεί η FIFA, η UEFA και η CONMEBOL υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που τίθενται αντιμέτωπες σε επίσημο «τελικό» η νικήτρια του Euro και η νικήτρια του Κόπα Αμέρικα: Το 1985 είχε νικήσει η Γαλλία την Ουρουγουάη με 2-0, ενώ το 1993 είχε επιβληθεί η Αργεντινή της Δανίας στα πέναλτι.

Τα δύο προηγούμενα ραντεβού είχαν διεξαχθεί υπό την αιγίδα των UEFA και CONMEBOL (όχι της FIFA) και ήταν για το «Artemio Franchi Cup», με μία ακόμα διαφορά να είναι πως δεν πραγματοποιήθηκαν σε «ουδέτερο έδαφος» όπως τώρα αλλά στην έδρα μίας εκ των δύο ομάδων που έπαιρναν μέρος.

Τον τελικό διευθύνει ο Χιλιανός Πιέρο Ντανιέλ Μάτσα Γκόμες, ενώ υπάρχει και VAR. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια δεν προβλέπεται παράταση και ο νικητής θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι.

Το αποψινό ματς αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του Τζόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος αποχωρεί από την «σκουάντρα ατζούρα» ύστερα από 116 συμμετοχές με την «σκουάντρα ατζούρα».

Η Αργεντινή άνοιξε το σκορ στο 28ο λεπτό, όταν ο Μέσι μπήκε στην περιοχή των Ιταλών και τροφοδότησε τον Λαουτάρο, ο οποίος εξ' επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα!

