Το μήνυμα της Τότεναμ για τον Έρικσεν

Σοκ προκάλεσε σε όλους η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο χορτάρι του Πάρκεν στη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στη Δανία και τη Φινλανδία, για το Euro 2020.

Η Τότεναμ, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πριν ενα χρόνο ο Σκανδαναβός άσος, που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, έσπευσε μέσω του twitter να στείλει την αμέριστη συμπαράστασή της, αλλά και τις προσευχές της για την υγεία του παίκτη.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍