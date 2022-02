Κινδυνεύει να μείνει εκτός Indian Wells o Τζόκοβιτς - Δέχονται μόνο διπλά εμβολιασμένους

O Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στη λίστα για το πρώτο Masters του 2022, το Indian Wells, αλλά οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι θα δεχτούν μόνο διπλά εμβολιασμένους αθλητές. Στον αέρα είναι η συμμετοχή του Σέρβου τενίστα και αιτία είναι η άρνησή του να εμβολιαστεί.



Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο, ο οποίος απελάθηκε γι' αυτό τον λόγο από την Αυστραλία και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει το Australian Open, είναι στην entry list του 1ου Masters του 2022 που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 20 Μαρτίου στην Καλιφόρνια.



Πάντως, από την τελευταία αφίσα των διοργανωτών του Indian Wells στο Twitter απουσιάζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς ενώ είναι κανονικά ο Ράφα Ναδάλ και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

The show returns March 7-20 🌴



See who's in and secure your seat today 👉🎟️https://t.co/uaNIUlNKxQ pic.twitter.com/xeJFc2Cvi7