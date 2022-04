Μ. Γουνάιτεντ: Τροχαίο με την Porsche του είχε ο Μπρούνο Φερνάντες

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη το πρωί της Δευτέρας ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες.

Ο Πορτογάλος χαφ είχε ατύχημα με το αυτοκίνητό του, ωστόσο ούτε εκείνος αλλά ούτε και οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος αποκόμισαν κάποιον τραυματισμό.

Έτσι, ο Μπρούνο Φερνάντες θα είναι σε θέση να προπονηθεί κανονικά με τους «κόκκινους διαβόλους», στο πρόγραμμα στο «Κάρινγκτον».

Δείτε εικόνες από το τροχαίο:

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning 📸 #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT