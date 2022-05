Ρολάν Γκαρός: Νόβακ Τζόκοβιτς-Ράφα Ναδάλ 2-5 games (Πρώτο σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) στο «Philippe Chatrier» η τιτανομαχία ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ράφα Ναδάλ.

Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι αναμετρώνται για τα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, με στόχο φυσικά το πολυπόθητο εισιτήριο, που οδηγεί στους «4» του φημισμένου γκραν σλαμ.

Ο Σέρβος, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και ο Ισπανός, που πλέον βρίσκεται στο Νο5, έχουν αναμετρηθεί συνολικά 58 φορές στο παρελθόν, με τον «Νόλε» να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα (30-28).

Πάντως στο χώμα ο Ναδάλ είναι… συντριπτικά καλύτερος, μετρώντας απέναντι στον Τζόκοβιτς 19 νίκες και οκτώ ήττες.

Το ματς έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ο μεν Ναδάλ θέλει να πάει για τα 22 grand slam, ενώ ο Τζόκοβιτς γνωρίζει πως το σημερινό ματς θα τον φέρει πιο κοντά στον δικό του 21ο τίτλο σε slam, με τον οποίο αν τα καταφέρει θα ισοφαρίσει τον αποψινό αντίπαλό του.

The calm before the storm ⛈#RolandGarros pic.twitter.com/c8qQFBBIpB