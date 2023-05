Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο Γκρόνιγκεν-Άγιαξ, λόγω εισβολής οπαδών και ρίψης καπνογόνων

Τα φαινόμενα βίας στο ολλανδικό ποδόσφαιρο έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας. Ένα ακόμη ματς της Eredivisie, αυτό της 32ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Γκρόνιγκεν και στον Άγιαξ, διακόπηκε λόγω εισβολής των οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο και εκτόξευσης βεγγαλικών και καπνογόνων, αναγκάζοντας το διαιτητή της αναμέτρησης, Μάνσχοτ, να προβεί στην οριστική διακοπή της.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης, όταν οπαδοί της Γκρόνιγκεν πέταξαν μαύρα καπνογόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά εισέβαλαν σε αυτόν, με τον διαιτητή να διατάσσει την οριστική διακοπή μετά από μερικά λεπτά, βλέποντας την κατάσταση να έχει ξεφύγει.

Η αποστολή του Άγιαξ αποχώρησε άμεσα από το γήπεδο και αναμένεται να επιστρέψει στο Άμστερνταμ, με τις πρώτες πληροφορίες από τα ολλανδικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πρόθεση των υπευθύνων να διεξαχθεί εκ νέου το παιχνίδι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

FC Groningen vs Ajax was abandoned earlier today after home fans invaded the pitch and threw smoke bombs 🇳🇱👊 pic.twitter.com/fM6gHPBjV8