NBA: Παίζει ο Γιάννης στον πρώτο τελικό!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα κατάφερε! Μπορεί λίγες μέρες πριν, ο τραυματισμός του στο γόνατο να έδειχνε σοκαριστικός, αλλά ο Greek Freak, τον ξεπέρασε και όχι μόνο είναι διαθέσιμος στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ, αλλά θα ξεκινήσει και στη βασική πεντάδα των Μιλγουόκι Μπακς!

Τα χειρότερα τα απέφυγε κι από τη στιγμή που έγινε αυτό, ήταν θέμα χρόνου η επιστροφή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε ζέσταμα από νωρίς και λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Game 1 των φετινών τελικών του ΝΒΑ, οι Μπακς, ενημέρωσαν κι επίσημα πως θα είναι στη διάθεση του Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Ο Γιάννης... διψάει για τη διεκδίκηση του τίτλου του πρωταθλητή και μάλιστα, θα ξεκινήσει και στη βασική πεντάδα των Ελαφιών!

Giannis is AVAILABLE and will start in Game 1 of the #NBAFinals. pic.twitter.com/S9fVRNI5j6