Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 0-0, Νάπολι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0 (Live)

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι αγώνες ρεβάνς στα τελευταία δύο ζευγάρια της φάσης των «16» του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Λίβερπουλ, με τους Ισπανούς να είναι το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση, μετά τη νίκη τους με 5-2 στο «Άνφιλντ», ενώ η Νάπολι φιλοξενεί την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, έχοντας βάλει τις βάσεις για να βρεθεί στην προημιτελικά, έπειτα από την επικράτησή τους με 2-0 στη Γερμανία.

Ρεάλ Μαδρίτης-Λίβερπουλ 0-0 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων:

The Reds to take on Real Madrid tonight 👊#RMALIV