Σαουδική Αραβία: Ανακοίνωσε τον Μπρόζοβιτς η Αλ Νασρ με 90 εκατ. ευρώ για 3 χρόνια

Συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο και με τη... βούλα έγινε από το απόγευμα της Δευτέρας (3/7) ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς με την Αλ Νασρ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη μέσου από την Ίντερ.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος πλήρωσε 18 εκατ. ευρώ για να αγοράσει τα δικαιώματα του 30χρονου μέσου, ενώ ο Μπρόζοβιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026, με ετήσιες αποδοχές 30 εκατ. ευρώ με τα μπόνους. Ήτοι 90 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Ο Κροάτης μέσος αγωνίστηκε 7 χρόνια στην Ίντερ, μετρώντας 330 αγώνες με 31 γκολ και 43 ασίστ, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2021, τα Κύπελλα Ιταλίας του 2021 και του 2022, το Super Cup του 2022 κι αγωνίστηκε στον τελικό του Champions League του 2023.

#AlNassr has officially signed with the Croatian Star Marcelo Brozović ✍️



We wish him good luck with our stars 💛#BrozovićIsYellow 🤩 pic.twitter.com/rWf0vNEcHt