UEFA: Οι υποψήφιοι για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς!

Tην τελική τριάδα των τεχνικών, που θα διεκδικήσουν το βραβείο του καλύτερου προπονητή για τη σεζόν 2020-21, ανακοίνωσε την Πέμπτη η UEFA.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, γι'αυτή τη διάκριση θα παλέψουν ο Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στην κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος, ο Τόμας Τούχελ, που έφερε την Τσέλσι στην κορυφή του Champions League και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ιταλίας στο πρόσφατο Euro.

Eκτός της τελικής τριάδας έμειναν οι: Ουνάι Έμερι, Ντιέγκο Σιμεόνε, Αντόνιο Κόντε, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, Κριστόφ Γκαλτιέ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και Κάσπερ Γιούλμαντ.

⚽ Three master tacticians but only one winner. Guardiola, Mancini or Tuchel?#UEFAawards