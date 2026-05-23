Η πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ ολοκλήρωσε τη σεζόν της στη Serie A με εντυπωσιακή ισοπαλία 3-3 απέναντι στη Μπολόνια στο «Stadio Renato Dall’Ara», παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-1.

Οι «νερατζούρι», με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, άνοιξαν το σκορ στο 22’ με απευθείας φάουλ του Ντιμάρκο. Η Μπολόνια αντέδρασε άμεσα και ανέτρεψε την κατάσταση με γκολ των Μπερναρντέσκι (25’), Πόμπεγκα (42’) και αυτογκόλ του Ζιελίνσκι (48’), ενώ ο Μπάμπης Λυκογιάννης έμεινε στον πάγκο.

