Η γαλλική ομοσπονδία αντισφαίρισης δεν πρόκειται να αυξήσει το χρηματικό έπαθλο για το Roland Garros του 2026. Όπως ανακοίνωσε η διευθύντρια του τουρνουά, Αμελί Μορεσμό, εν μέσω διαμαρτυριών από κορυφαίες παίκτριες του αθλήματος, το ποσό έχει ήδη αυξηθεί σε σύγκριση με το 2025.

«Το χρηματικό έπαθλό μας έχει διπλασιαστεί σε δέκα χρόνια και έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά πρόσφατα», τόνισε η Αμελί Μορεσμό, η οποία πρόσθεσε ότι είναι «λίγο λυπημένη» από τη διαμαρτυρία ορισμένων παικτριών.

Να σημειωθεί ότι εκκρεμεί συνάντηση με εκπροσώπους των καλύτερων παικτριών του κόσμου, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερο μερίδιο των εσόδων που προκύπτουν από τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε υποχωρήσεις» τόνισε η πρώην τενίστρια όσον αφορά το χρηματικό έπαθλο για το τουρνουά, το οποίο ξεκινά την Κυριακή (24/5).