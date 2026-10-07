Ο κορυφαίος -για τους περισσότερους- παίκτης όλων των εποχών, ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι φόρεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) για τελευταία φορά στη θρυλική του καριέρα τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, σε έναν ιστορικό αγώνα στο «Estadio Monumental» του Μπουένος Άιρες, απέναντι στο Μπενίν.

Το «Last Dance» του «Pulga», στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με την οποία κατέκτησε τα πάντα, θα μείνει αναμφίβολα στην ιστορία, για όσα διαδραματίστηκαν τόσο πριν την έναρξη του αγώνα όσο και κατά τη διάρκεια του με τους 85.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στις κερκίδες να τον αποθεώνουν και να τον ευχαριστούν για τις στιγμές δόξας που χάρισε σε όλη τη χώρα στη διάρκεια της καριέρας του με τα εθνικά χρώματα και όχι μόνο.

Η ιστορική φανέλα του Μέσι στα αποδυτήρια

La 10 y la cinta de capitán ya están listas por última vez…Nosotros no 💔🇦🇷 ¡Gracias para siempre, Lionel! 🙌🏻🔟 https://t.co/jPvH9ZbNs0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 6, 2026

Μία τεράστια φανέλα με το Νο10 και τη λέξη «Gracias» (σ.σ. “Ευχαριστούμε) τοποθετήθηκε στο κέντρο του «Estadio Monumental», πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα Αργεντινή – Μπενίν, με τιμώμενο πρόσωπο τον Λιονέλ Μέσι, στο επίσημο «αντίο» του στην «αλμπισελέστε»..

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στο «Μονουμεντάλ», όταν ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο για την προθέρμανση της Αργεντινής και γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» πάτησε για τελευταία φορά στο συγκεκριμένο γήπεδο για ζέσταμα ως ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας και οι περίπου 85.000 φίλαθλοι που είχαν γεμίσει κάθε γωνιά του «Μονουμεντάλ» σηκώθηκαν όρθιοι για να τον υποδεχθούν.

Με την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συμπαίκτες του, το όνομα του Μέσι άρχισε να ακούγεται σε ολόκληρο το στάδιο. Το χειροκρότημα ήταν παρατεταμένο και εκκωφαντικό, αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον ιδιαίτερο δεσμό του 39χρονου σούπερ σταρ με τον κόσμο της Αργεντινής.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να απαθανατίσουν τη στιγμή ήταν και η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούτσο. Από τις εξέδρες, κατέγραφε με το κινητό της την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στον αρχηγό της «αλμπισελέστε».

Ο Μέσι, εμφανώς συγκινημένος, χαμογέλασε και κοίταξε προς την εξέδρα, πριν συνεχίσει την προθέρμανσή του. Ήταν μία ακόμη ξεχωριστή εικόνα σε μια βραδιά που εξελίχθηκε από νωρίς σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Αργεντινό θρύλο.

Στιγμές από την προθέρμανση του Μέσι και των υπόλοιπων παικτών της Αργεντινής πριν την έναρξη του αγώνα

🔊 LA OVACIÓN DE TODO EL ESTADIO PARA LEO MESSI 🔟🩵🤍 🎥 @catalinasarra https://t.co/dgKFHiSSWg — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Llegó el último baile de nuestro capitán 🥹🤍🩵 🎥 @catasarra @hernanclaus https://t.co/hlu1sapqXm — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Η αποθέωση του κόσμου και το βούρκωμα του Μέσι στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Ο 39χρονος άσος εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενος από τους γιούς του, Τιάγκο, Ματέο και Τσίρο, με τους 85.000 φίλους της Αργεντινής να τον αποθεώνουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Solo hay que decirte una cosa: GRACIAS CAPITÁN POR TODO EL AMOR Y EL SACRIFICIO QUE LE DISTE A LA SELECCIÓN ARGENTINA DURANTE ESTOS AÑOS

🇦🇷🔟🇦🇷

#SelecciónArgentina

#Messi

#Argentina https://t.co/PILs2bO4Xl — 𝔖𝔬𝔣𝔦 (@sofirojas2012) October 6, 2026

Ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δυο χωρών. Πρώτος του Μπενίν, για να ακολουθήσει αυτός της Αργεντινής με μοναδικές συγκινητικές στιγμές να καταγράφονται.

Ο Λιονέλ Μέσι προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, έχοντας δίπλα του τα τρία αγόρια του, να φωνάζουν τον ύμνο της Αργεντινής, με τον γκολκίπερ Εμιλιάνο Μαρτίνες να το αντιλαμβάνεται και αγκαλιάζει τον φίλο του.

Λίγο πριν το φινάλε του Εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ο τηλεοπτικός φακός έδειξε τον Λιονέλ Μέσι να είναι εμφανώς βουρκωμένος.

@AtaqueFutbolero LIONEL MESSI DURING ARGENTINAs NATIONAL ANTHEM 💔🐐🐐 https://t.co/S9uhb2kr3I — Lads Banter Football (@ladsbanterfooty) October 6, 2026

Τα δακρυσμένα μάτια του Σκαλόνι

Απ’ τη δική του πλευρά και ο προπονητής της «μπιανκοσελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του όπως φάνηκε από τα δακρυσμένα μάτια του.

Scaloni crying, he couldn’t hold back his tears anymore 🥹❤️ https://t.co/7s5jc1utUk — AM☬ (@AbsoluteMxssi) October 6, 2026

Δακρυσμένος ήταν και ο Νικολάς Οταμέντι, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το ξεχωριστό κλίμα που επικρατούσε στο «Μονουμεντάλ». Οι περίπου 85.000 φίλαθλοι συμμετείχαν με πάθος στην ανάκρουση του ύμνου, γνωρίζοντας πως παρακολουθούν μία ιστορική στιγμή για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Η διακοπή στο 10ο λεπτό για μια ακόμη αποθέωση στο «δέκα το καλό»

Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών από το ξεκίνημα του αγώνα το «δέκα το καλό» της Εθνικής Αργεντινής, γνώρισε την αποθέωση. Το φιλικό στο κατάμεστο από κόσμο γήπεδο διακόπηκε στο 10′, προκειμένου οι οπαδοί να αποθεώσουν και να χειροκροτήσουν τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αντέδρασε με μια ανάλογη κίνηση υψώνοντας τα χέρια και ανταποδίδοντας το χειροκρότημα.

Οι διοργανωτές του αγώνα, φρόντισαν να λαμπρύνουν ακόμη περισσότερο τη στιγμή με πολλά πυροτεχνήματα.

The game was paused in the 10th minute as the entire stadium gave Lionel Messi a standing ovation. 🥹👏🇦🇷 https://t.co/RLGuKS1XOz — MessiXtra (@MessiXtraHQ) October 6, 2026

THE GAME HAS BEEN PAUSED IN THE 10TH MINUTE FOR A STANDING OVATION FOR LEO MESSI! 🐐👏❤️ https://t.co/uB6NJpHt6b — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Πέρα από τους οπαδούς, τον Λιονέλ Μέσι χειροκρότησαν όλοι οι παίκτες και των δυο ομάδων, όπως και ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι. Μάλιστα, κάποιοι παίκτες του Μπενίν έδωσαν στον «Pulga» μια ζεστή αγκαλιά.

Την ίδια στιγμή οι ιαχές «Μέσι, Μέσι» για το κορυφαίο 10άρι της Αργεντινής και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δονούσαν την ατμόσφαιρα, μέχρι ο διαιτητής να σφυρίξει για την επανέναρξη του αγώνα.

Όσα προηγήθηκαν της άφιξης του Μέσι στο «Estadio Monumental»

Η τελευταία διαδρομή της εθνικής Αργεντινής προς το «Μονουμεντάλ», ωστόσο, είχε κάτι διαφορετικό. Μέσα στο πούλμαν της αποστολής, η κάμερα κατέγραψε τον Μέσι εμφανώς συγκινημένο, καθώς κοιτούσε έξω από το παράθυρο και αντίκριζε το εντυπωσιακό σκηνικό που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

¡LOCURA POR MESSI!: CARAVANA DE LA GENTE para seguir al micro de la Selección rumbo al Monumental. https://t.co/nPDP6NxDJF — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

Χιλιάδες Αργεντινοί είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους για να συνοδεύσουν την εθνική τους ομάδα. Με σημαίες στα χέρια, τραγούδια και συνθήματα, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του αρχηγού τους και έτρεχαν δίπλα στο πούλμαν, προσπαθώντας να πλησιάσουν όσο περισσότερο μπορούσαν τον άνθρωπο που τους έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής χαράς.

Ο Μέσι παρατηρούσε σιωπηλός όσα συνέβαιναν έξω από το λεωφορείο. Όσο το πλήθος συνέχιζε να αποθεώνει την «αλμπισελέστε» και τον ίδιο, ήταν εμφανές πως η εικόνα είχε αρχίσει να τον αγγίζει.

🥺💔 LIONEL MESSI LLORANDO EN EL MICRO. https://t.co/XR9hp9kMpG — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του και δάκρυσε, βλέποντας πως η αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του παραμένει τεράστια.

🌐🇦🇷 Lionel Messi RIMPIÓ EN LLANTO camino a su despedida con la Selección Argentina https://t.co/kWYHiEcKgc — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 6, 2026

Μια στιγμή που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον μοναδικό δεσμό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στον Μέσι και τον λαό της Αργεντινής.

Εύκολη επικράτηση της Αργεντινής με σκορ 3-0 επί του Μπενίν

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης μετά από ένα στείρο από πλευράς παραγωγικότητας πρώτο ημίχρονο, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την «μπαγκέτα» του στο δεύτερο μέρος και ως άψογος «διευθυντής ορχήστρας», κατεύθυνε μαεστρικά τους συμπαίκτες του, οδηγώντας την Αργεντινή σε μια εύκολη επικράτηση με σκορ 3-0. Φρόντισε μάλιστα στην τελευταία του παράσταση να βάλει φαρδιά- πλατιά την υπογραφή του, προσφέροντας ένα τελευταίο σόου στον κόσμο που τον αποθέωσε και μια ακόμη γλυκιά ανάμνηση στα τρία του παιδιά στη σύζυγο του Αντονέλα Ροκούσο και στη μητέρα του Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι.

Ο Λιονέλ Μέσι, ξεκίνησε την τελευταία παράσταση μοιράζοντας δύο ασίστ, τις οποίες αξιοποίησαν ο Οταμέντι με κεφαλιά στο 48′ για το 1-0 και ο Νίκο Παζ με αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στο 61′ για το 2-0.

Asistencia de Lionel Messi, gol de Nicolás Otamendi. Los vamos a extrañar 😪 https://t.co/qgfUm7TtSM — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

NICO PAZ WHAT A GOAL!!! 🌟🌟🌟 https://t.co/5qDgth0P2c — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 7, 2026

Όσο για το τελικό 3-0, δεν θα μπορούσε να το σημειώσει κάποιος άλλος. Έτσι στο 71ο λεπτό το «δέκα το καλό» της Αργεντινής, με εκτέλεση πέναλτι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα, εν μέσω αποθέωσης από 85.000 θεατές, φτάνοντας τα 126 γκολ καριέρας στην «αλμπισελέστε».