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Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες του paixebala.gr, μαζί θα παρακολουθήσουμε απόψε τον δεύτερο ημιτελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή (15/7, 22:00), από το «Atlanta Stadium».
Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετράει αντίστροφα για τον αποψινό δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα σε δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στον χθεσινό, πρώτο ημιτελικό, η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό (19/7, 22:00).
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