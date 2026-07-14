Μια ανείπωτη τραγωδία, ένα αδιανόητο δυστύχημα, κρύβεται πίσω από τον θάνατο του 28χρονου δικηγόρου Ιάσονα Μπαρελιέ και της 24χρονης συντρόφου του, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητό τους, σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στον Πειραιά, επί της οδού Μήλου.

Η είδηση του χαμού των δύο νέων έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στον νομικό κόσμο, καθώς ο 28χρονος ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός και υποσχόμενος μάχιμος δικηγόρος, στέλεχος γνωστής δικηγορικής εταιρείας, με λαμπρές σπουδές και σπουδαίο μέλλον μπροστά του.

Πώς στήθηκε η θανάσιμη παγίδα στο γκαράζ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του άτυχου ζευγαριού οφείλεται σε ατύχημα από οξεία εισπνοή αναθυμιάσεων (μονοξείδιο του άνθρακα).

Το ζευγάρι εισήλθε με το αυτοκίνητο στο ιδιωτικό, υπόγειο πάρκινγκ του σπιτιού. Για λόγους που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, η πόρτα του γκαράζ έκλεισε, όμως η μηχανή του αυτοκινήτου παρέμεινε σε λειτουργία, όπως και το σύστημα κλιματισμού (air condition) του οχήματος.

Σε έναν τόσο μικρό και χωρίς εξαερισμό κλειστό χώρο, το μονοξείδιο του άνθρακα από την εξάτμιση του αυτοκινήτου συσσωρεύτηκε ταχύτατα. Οι τοξικές αναθυμιάσεις άρχισαν να εισχωρούν μέσα στην καμπίνα των επιβατών από τους αεραγωγούς του κλιματιστικού. Το αέριο αυτό είναι άοσμο και αόρατο, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να μην αντιληφθούν το παραμικρό, να χάσουν γρήγορα τις αισθήσεις τους λόγω της έλλειψης οξυγόνου και να επέλθει ο θάνατος.

Η τραγική αποκάλυψη

Τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου δικηγόρου, ο οποίος ανησύχησε καθώς δεν απαντούσαν στις επίμονες κλήσεις του. Όταν κατέβηκε στο υπόγειο γκαράζ, ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα. Στο σημείο έσπευσε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά για το ζευγάρι.

Οι Αρχές απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή οποιοδήποτε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή πρόθεσης, αποδίδοντας το συμβάν αποκλειστικά σε μια μοιραία σειρά συγκυριών που μετέτρεψε το κλειστό πάρκινγκ σε παγίδα θανάτου.