Σάλο και έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας ένα άγριο επεισόδιο αυτοδικίας στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, στην επαρχία του Ασκόλι Πιτσένο. Πρωταγωνιστής της αψιμαχίας που κατέληξε σε βίαιο ξυλοδαρμό είναι ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι, γνωστός επιχειρηματίας, πρωταθλητής πολεμικών τεχνών και πολιτικό στέλεχος του νεοσυσταθέντος κόμματος «Futuro Nazionale», το οποίο ηγείται ο απόστρατος στρατηγός Ρομπέρτο Βαννάτσι.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που δημοσίευσε στο διαδίκτυο ο ίδιος ο Μπαρμπόνι, ένας άνδρας ιρακινής καταγωγής είχε τοποθετήσει το ποδήλατό του πάνω σε μια διάβαση πεζών, κλείνοντας προκλητικά τον δρόμο και ακινητοποιώντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο εμφανίζεται ο Μπαρμπόνι κρατώντας ένα παγωτό. Αφού πλησιάζει τον άνδρα και επιχειρεί να τον πείσει να απομακρυνθεί χωρίς αποτέλεσμα, πετάει το ποδήλατο στην άκρη. Μετά από μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, τα αίματα ανάβουν. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο Ιταλός αθλητής επιτίθεται με σφοδρότητα, ρίχνει τον άνδρα στο οδόστρωμα και τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα, προτού τον σηκώσει και τον πετάξει στην άκρη του πεζοδρομίου.

«Βασανίζει την πόλη»

Στην ανάρτησή του, ο Μπαρμπόνι υπεραμύνθηκε της πράξης του, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας προκαλούσε προβλήματα στην περιοχή εδώ και καιρό. «Αυτός ο Ιρακινός βασανίζει την πόλη εδώ και μήνες και σε μόλις 24 ώρες προκάλεσε το απόλυτο χάος», έγραψε χαρακτηριστικά, ισχυριζόμενος πως η κυκλοφορία είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.

Καταδίκη από τον Δήμαρχο

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του δημάρχου της πόλης, Νικόλα Μοτσόνι, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα τη βία. «Η αυτοδικία δεν είναι ο σωστός δρόμος, αποστασιοποιούμαστε από αυτού του είδους τις πράξεις. Κάθε μέρα, μαζί με τις αρμόδιες αρχές, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την τάξη. Για να επιτύχουμε αποτελέσματα, πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο της νομιμότητας», δήλωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επεισόδιο αποκτά και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς το κόμμα «Futuro Nazionale», με το οποίο πολιτεύεται ο Μπαρμπόνι ενόψει των δημοτικών εκλογών, διατηρεί σκληρή ατζέντα στο μεταναστευτικό, τασσόμενο υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών.