Συναγερμός σήμανε στην πόλη της Λαμίας, τις πρώτες μεσημεριανές ώρες τη Δευτέρα (13/7) , καθώς ένας νεαρός άνδρας, μόλις 16 ετών, έχασε αναπάντεχα τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το lamianow.gr, ο άτυχος νεαρός εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα χωρίς τις αισθήσεις του και εντός της οικεία του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ο 16χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη διενέργεια προανάκρισης προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κόπηκε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής του νεαρού.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 16χρονου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: lamianow.gr