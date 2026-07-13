Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών. «Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής του Δυτικού Τομέα αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου» είπε χαρακτηριστικά.

Το έργο θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου, προσθέτοντας ότι τέτοιες επενδύσεις απαιτούν σύγχρονες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο.

Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό.

Παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Μιλώντας για τα έργα που ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα, είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος οδικός άξονας θα αποτελέσει έναν δεύτερο διάδρομο που θα συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς και στο Flyover της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου». Όπως είπε, η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στις οδικές όσο και στις συγκοινωνιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση.

Δείτε βίντεο από την τελετή και τις ομιλίες των συναρμοδίων: