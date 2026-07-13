Στη φυλακή οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου, η 42χρονη γυναίκα Ρουμανικής καταγωγής που βασάνιζε άγρια 55χρονη Ρωσίδα και τραβούσε βίντεο.

Η 42χρονη ήρθε αντιμέτωπη με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από την ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων κόβουν την ανάσα.

Οι αρχές εντόπισαν στο ψηφιακό αρχείο της συσκευής τουλάχιστον 11 βίντεο.

Σε ένα από αυτά, η κατηγορούμενη εμφανίζεται να καταφέρει αλλεπάλληλα χτυπήματα με ξύλινο ρόπαλο στην 55χρονη, μέχρι την αιμορραγία της.

Σε άλλο οπτικό υλικό, το θύμα καταγράφεται δεμένο στο πάτωμα, σε κατάσταση απόλυτης εξάντλησης την ώρα που η 42χρονη την πλησιάζει, τη χτυπά με μανία, την αρπάζει από τα μαλλιά και αρχίζει να της τα κόβει χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο μπαλτά κουζίνας.

Βίντεο που δείχνει την 42χρονη να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά της 55χρονης Ρωσίδας:

Ομηρεία στην Αγία Τριάδα και η απόδραση την ώρα του ύπνου

Σύμφωνα με την αστυνομία, το συμβάν σημειώθηκε εκτυλίχθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο.

Η 42χρονη εγκλώβισε την 55χρονη μέσα στο οίκημα και προκειμένου να της στερήσει κάθε δυνατότητα διαφυγής ή αίτησης βοήθειας, έδεσε την εξώπορτα σφιχτά με ένα καλώδιο.

Εκτός από τις γροθιές, τα χαστούκια και τον ξυλοδαρμό με το κοντάρι, η 55χρονη δέχθηκε σοβαρές απειλές για τη ζωή της, χυδαίες ύβρεις, καθώς και πράξεις που πρόσβαλαν βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Η γυναίκα με καταγωγή από τη Ρωσία κατάφερε να ξεφύγει, όταν η βασανίστριά της αποκοιμήθηκε.

Τα ματωμένα ρούχα και ο 60χρονος ιδιοκτήτης της «καβάντζας»

Η έρευνα της Ασφάλειας έφερε στο φως και τον ρόλο ενός 60χρονου ξένης καταγωγής, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο άνδρας γνώριζε για την παρουσία των δύο γυναικών, παραχώρησε τον χώρο γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε και αποχώρησε σκοπίμως πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Ο ίδιος συνελήφθη, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του και η κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα, γεννώντας το ερώτημα πώς μπόρεσε κάποιος που διαμένει παράνομα στη χώρα να έχει σπίτι στο όνομά του.

Στις παράλληλες έρευνες που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί στα σπίτια των εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα πειστήρια του εγκλήματος: