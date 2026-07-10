Έτοιμη για το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό είναι η Βαλέρια Λάτσιου. Η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, έχοντας ολοκληρώσει τη σχολική της διαδρομή, ετοιμάζει βαλίτσες για τη βρετανική πρωτεύουσα. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στο κορυφαίο London School of Economics (LSE), ένα από τα πιο φημισμένα και απαιτητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως, ανοίγοντας έτσι ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

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