Για ακόμη μία φορά, η Κατερίνα Λιόλιου κατάφερε να γίνει viral στα social media, προαναγγέλλοντας μια νέα μουσική έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Καστοριά –στο πλαίσιο της επιτυχημένης περιοδείας της «Λογαριασμός Summer Tour»– η δημοφιλής τραγουδίστρια παρουσίασε σε αποκλειστικότητα ένα μικρό απόσπασμα από το επερχόμενο single της, ξεσηκώνοντας το κοινό.

«Την προσοχή σας παρακαλώ» είπε από μικροφώνου η Κατερίνα Λιόλιου και άρχισε να τραγουδάει το νέο της κομμάτι, σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, που θα κυκλοφορήσει προσεχώς από την Panik Platinum.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media γέμισαν με videos από το τραγούδι και το «Την προσοχή σας παρακαλώ» έγινε ήδη viral πριν ακόμα κυκλοφορήσει! Μάλιστα, αυτή ήταν και η πρώτη μουσική «γεύση» από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πολυπλατινένια «1994» και «Το Δικό Μου DNA».

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Παράλληλα με τη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο έως και τις 25 Ιουλίου.

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