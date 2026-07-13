Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 19χρονο μετά από καταγγελία 14χρονης μαθήτριας για απόπειρα βιασμού. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης κοπέλας, ο νεαρός, αιγυπτιακής υπηκοότητας μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες την ώρα που ήταν ήδη μέσα τον 14χρονο κορίτσι. Όταν τον είδε πανικοβλήθηκε και έβαλε τις φωνές. Ο 19χρονος όμως ξεκίνησε να βγάζει τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει.

Τότε η μαθήτρια τον έσπρωξε και τράπηκε σε φυγή, τρέχοντας. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι βρίσκονταν στην είσοδο του εμπορικού κέντρου.

Τους κατήγγειλε το περιστατικό και οι άνδρες της αστυνομίας ξεκίνησαν πεζή καταδίωξη. Ο νεαρός Αιγύπτιος ακινητοποιήθηκε στο πάρκινγκ του κτηρίου από τους αστυνομικούς και αφού συνελήφθη, οδηγήθηκε το Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού.