Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ο πολλαπλασιασμός των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη ισοτιμία στην απόδοσή τους υποδηλώνουν ότι μετατρέπονται σε εμπόρευμα. Σύντομα, οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης θα τιμολογούνται με βάση το κόστος και όχι τη μοναδικότητα του μοντέλου τους. Με την ηλεκτρική ενέργεια να αποτελεί το κύριο κόστος των υπηρεσιών, ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών μετατρέπεται σε έναν απλό ανταγωνισμό για την παραγωγή και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα ξεφυτρώνουν σαν βλαστάρια μπαμπού στην Κίνα. Η αμερικανική κοινότητα τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι δεν είναι τόσο καλά όσο τα μοντέλα κλειστού κώδικα των ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πρόσφατες κυκλοφορίες των DeepSeek και Zhipu AI έχουν εξαλείψει το αντιληπτό χάσμα. Ο αμερικανικός στόχος να εξαρτηθεί ο κόσμος από την τεχνητή νοημοσύνη των ΗΠΑ και να πληρώνει ακριβά για αυτήν φαίνεται πλέον σαν άπιαστο όνειρο.

Αυτός ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός των μοντέλων αποκαλύπτει την πραγματική φύση της Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε πρόκειται για ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο είτε συγκεκριμένα για έναν γενετικό προ – εκπαιδευμένο μετασχηματιστή. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθεί ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, η αξία της κατοχής ενός μοντέλου, είτε πρωτοποριακού είτε όχι, δεν είναι πλέον τόσο υψηλή. Καθώς περισσότερα μοντέλα εισέρχονται στην αγορά, θα γίνουν εμπόρευμα, όπως ο χάλυβας ή το αλουμίνιο. Η τιμή των υπηρεσιών ή των tokens, θα καθορίζεται από το κυρίαρχο στοιχείο κόστους: την ηλεκτρική ενέργεια.

Καθώς ο αγώνας Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται σε ανταγωνισμό ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ της πορείας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Κίνας και της έμφασης της Αμερικής στους υδρογονάνθρακες. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το ποιο μοντέλο μπορεί να προσφέρει φθηνότερη και πιο αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια.

Η ενεργειακή στρατηγική της Κίνας καθορίζεται από την αυτοδυναμία και την ουδετερότητα άνθρακα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια, έχουν φυσικά γίνει η προτιμώμενη επιλογή. Η ραγδαία πτώση της τιμής της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας τις έχει καταστήσει ανταγωνιστικές έναντι των υδρογονανθράκων.

Πέρυσι, το σταθμισμένο κόστος της ηλιακής ενέργειας μειώθηκε σε περίπου δύο σεντς ΗΠΑ ανά kWh. Δεδομένου ότι οι τιμές μεταφοράς και παράδοσης από τις ερήμους στα δυτικά της Κινας προς τη βιομηχανική ζώνη στα ανατολικά μπορούν εύκολα να διπλασιάσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η ορθολογική επιλογή είναι να τοποθετηθούν τα κέντρα δεδομένων στα δυτικά, δίπλα στα ηλιακά πάρκα.

Εν τω μεταξύ, καλύτερες επιλογές αποθήκευσης γίνονται διαθέσιμες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αξιοπιστίας και ποιότητας της ηλιακής ενέργειας. Μπαταρίες ιόντων νατρίου που αντέχουν σε πάνω από 10.000 κύκλους φόρτισης παράγονται μαζικά και πωλούνται σε τιμή μικρότερη από 20 δολάρια ΗΠΑ ανά kWh. Το κόστος αποθήκευσης ενέργειας οδεύει προς το αμελητέο.

Επιπλέον, το κόστος επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια έχει περιθώριο μείωσης. Τα ηλιακά πάνελ αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα του συνόλου. Το κόστος άλλων εξαρτημάτων, καθώς και η κατασκευή, δεν έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι στιγμής – ο αυτοματισμός, τα φθηνότερα υλικά και η διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να μειώσουν αυτό το ποσοστό στο μισό. Κατά ορισμένες εκτιμήσεις, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί στο ένα σεντ ΗΠΑ ανά kWh. Ομοίως με την αιολική ενέργεια, το κόστος επένδυσης μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή. Και θα μπορούσε να συμπληρώσει την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας τις απαιτήσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέρυσι, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην Κίνα αυξήθηκε κατά περίπου 334 δισεκατομμύρια kWh και η αιολική κατά 130 δισεκατομμύρια kWh. Αυτό αντιπροσώπευε σχεδόν το σύνολο της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας για το έτος. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων κατανάλωσαν παγκοσμίως 415 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας το 2024, με την κατανάλωση να έχει αυξηθεί κατά 12% ετησίως στο διάστημα των τελευταίων ετών.

Καθώς η ηλιακή και αιολική ενέργεια της Κίνας συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά, σύντομα μπορεί κάλλιστα να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Συγκριτικά, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ πέρυσι ήταν περίπου 4,43 τρισεκατομμύρια kWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7% από το 2010 ή λιγότερο από 0,5% ετησίως. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αυξήσουν μαζικά την παραγωγή. Η συνολική παραγωγή της Κίνας το 2025 ήταν 10,4 τρισεκατομμύρια kWh. Επιπλέον, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ είναι περίπου 2,5 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας και οι τιμές στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν, ενώ οι τιμές της Κίνας είναι έτοιμες να μειωθούν. Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν την Κίνα στην παραγωγή ή το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα Αμερικανικά στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης το γνωρίζουν αυτό και έχουν μεγάλα σχέδια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Μέση Ανατολή, ώστε να αξιοποιήσουν το άφθονο φυσικό αέριο της περιοχής. Αλλά η Κίνα παράγει ήδη ηλεκτρική ενέργεια στα 2 σεντς ΗΠΑ ανά kWh και θα μπορούσε να μειώσει την τιμή αυτή στο μισό σε πέντε έως δέκα χρόνια. Ακόμα κι αν οι χώρες του Κόλπου παράσχουν φυσικό αέριο δωρεάν, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των έργων από μόνες τους θα αύξαναν το κόστος.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε επίσης τα τρωτά σημεία μιας τέτοιας στροφής – κέντρα δεδομένων έχουν βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Θα είναι ασφαλή μόνο, τώρα και στο μέλλον, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να οδηγήσουν το ιρανικό καθεστώς σε κατάρρευση για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, φαίνεται ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα η Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει αυτόν τον στόχο. Τα κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ στην περιοχή πιθανότατα δεν θα είναι ποτέ αρκετά ασφαλή για τις επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά, η εμπορευματοποίηση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αναγκάζει την Αμερική να στραφεί προς μοντέλα ανοιχτού κώδικα. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλειστού κώδικα απλώς δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν από τον ανταγωνισμό της αγοράς. Αυτό με τη σειρά του τοποθετει τις τεράστιες αποτιμήσεις των αμερικανικών οντοτήτων τεχνητής νοημοσύνης στον αέρα. Η φούσκα μπορεί να μην αντέξει καν μέχρι το τέλος του έτους. Τρισεκατομμύρια δολάρια στα χαρτιά, θα μπορούσαν να καταστραφούν σύντομα. Αυτό θα οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση.

Πηγή: South China Morning Post