Μια ανείπωτη τραγωδία με θύματα δύο πολύ νέους ανθρώπους εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης (14/7) στον Πειραιά. Ένας 28χρονος άνδρας και μια 24χρονη γυναίκα βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, επί της οδού Μήλου.

Η αρχική ανησυχία για εγκληματική ενέργεια έδωσε τη θέση της στη θλίψη, καθώς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος του ζευγαριού οφείλεται σε δηλητηρίαση από αναθυμιάσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το αυτοκίνητο ήταν τελικά σταθμευμένο έξω από το γκαράζ της πολυκατοικίας. Το ζευγάρι βρισκόταν εντός του οχήματος έχοντας αφήσει τη μηχανή αναμμένη και το air condition σε λειτουργία. Η εισπνοή των τοξικών αναθυμιάσεων (μονοξείδιο του άνθρακα) που παγιδεύτηκαν στην καμπίνα του οχήματος είχε ως αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν γρήγορα και αθόρυβα τις αισθήσεις τους, βρίσκοντας τραγικό θάνατο, χωρίς να αντιληφθεί κανείς το παραμικρό.

Η μαρτυρία του περαστικού στις 7:30 το πρωί

Μια ιδιαίτερα κρίσιμη μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ένας νεαρός περαστικός που διέσχιζε την οδό Μήλου νωρίς το πρωί, γύρω στις 07:30, είδε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω από το γκαράζ.

Όπως ανέφερε, πρόσεξε την 24χρονη κοπέλα να βρίσκεται στο εσωτερικό του οχήματος, όμως νόμιζε πως απλώς κοιμόταν και δεν έδωσε περαιτέρω σημασία, συνεχίζοντας κανονικά τον δρόμο του. Τον άτυχο 28χρονο δεν τον είδε καθόλου μέσα στο Ι.Χ., πιθανότατα επειδή περασε γρήγορα από το σημείο.

Στη γειτονιά επικρατούσε απόλυτη ησυχία και κανείς δεν άκουσε ή υποψιάστηκε το παραμικρό μέχρι τη στιγμή της τραγικής αποκάλυψης.

Ο εντοπισμός από τον πατέρα και η κινητοποίηση των αρχών

Το άτυχο ζευγάρι εντόπισε τελικά ο πατέρας του 28χρονου. Σε κατάσταση απόλυτου σοκ, ο τραγικός πατέρας αντίκρισε τον γιο του και την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο Ι.Χ. Τους έβγαλε αμέσως έξω από το όχημα και προσπάθησε απεγνωσμένα να τους επαναφέρει κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια ανταπόκριση.

Στις 09:30 το πρωί έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε απλώς τον θάνατό τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την προανάκριση, ενώ οι σοροί του 28χρονου και της 24χρονης μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Εκεί πρόκειται να διενεργηθεί πλήρης νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν και τυπικά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.