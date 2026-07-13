Xρήστος Μαζάνης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Kινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ καθώς ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης στρέφεται πλέον ανοιχτά στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σε μια καθοριστική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, ο Βασίλης Καραβασίλης, κατέθεσε το μεσημέρι της Δευτέρας μήνυση για τα αδικήματα της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας. Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Αναστάσιου Ντούγκα, ο σύζυγος ζητά από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να ερευνηθεί σε απόλυτο βάθος η υπόθεση, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Όπως επεσήμανε ο κύριος Ντούγκας, μιλώντας στο Zougla.gr, η νομική αυτή ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή, διότι οι μέρες περνούν και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αλλοιωθούν ή να χαθούν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών.

Παράλληλα, η πλευρά του συζύγου έχει ήδη προσκομίσει στις Αρχές πολύ σοβαρά δεδομένα και πληροφορίες που στρέφουν την προσοχή σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τον γνωστό ποινικολόγο, πρέπει να κληθούν και να εξεταστούν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Όλα όσα ανέφερε ο Τάσος Ντούγκας:

Μάλιστα μόλις πριν από ένα 48ωρο, ο σύζυγός της είχε μιλήσει ανοιχτά στο Zougla.gr με απόλυτη ειλικρίνεια, απαντώντας σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα που αιωρούνται γύρω από την υπόθεση, χωρίς να αποφύγει τις γκρίζες ζώνες και τις σκληρές πλευρές αυτής της ιστορίας.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύζυγος της Γιου Τινγκ κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει και στο ερώτημα για το εάν σκοπεύει να καταθέσει μήνυση.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη της 50χρονης που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, χάθηκαν ξαφνικά στις 20 Μαΐου πυροδοτώντας μπαράζ ερευνών και σεναρίων.

Η 50χρονη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να αποχωρεί από την οικία της λίγο πριν από τις δέκα το πρωί, φορώντας λευκά ρούχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής 305 με σκοπό να μεταβεί στο κέντρο της Αθήνας, όπου επρόκειτο να διεκπεραιώσει επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το θρίλερ εντείνεται από το γεγονός ότι λίγη ώρα πριν χαθεί κάθε ψηφιακό της ίχνος, η ίδια έστειλε στην πεθερά της δύο φωτογραφίες χωρίς κανένα συνοδευτικό κείμενο, μία από τη στάση του λεωφορείου κοντά στο Δημαρχείο Σπάτων και μία μέσα από το όχημα.

Στο επίκεντρο των ερευνών έχουν τεθεί οι πολυσχιδείς επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης, καθώς εκτός από τη μετάφραση, ασχολούνταν ενεργά με τη διαχείριση ακινήτων εύπορων συμπατριωτών της, τη μεσιτεία για το πρόγραμμα Golden Visa, καθώς και με τη διαχείριση επιχειρήσεων, όπως ένα πρατήριο υγρών καυσίμων.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή σοβαρές δικαστικές εκκρεμότητες και οικονομικές διαφορές του παρελθόντος.

Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί συνεχίζουν να χαρτογραφούν τα δρομολόγιά της και να εξετάζουν όλες τις πρόσφατες συναντήσεις της, προσπαθώντας να συνθέσουν τα κομμάτια αυτού του περίπλοκου παζλ.

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