Σε νέα τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιεί για σφοδρότατα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης και τις αμερικανικές δυνάμεις να προχωρούν στην επιβολή πλήρους ναυτικού αποκλεισμού.

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον δημοσιογράφο Χιού Χιούιτ, ο Αμερικανός ηγέτης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως το Ιράν πρόκειται να δεχτεί σκληρά και συντριπτικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης (13-14/7).

«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δικαιολόγησε την απόφαση αυτή τονίζοντας ότι το Μνημόνιο Κατανόησης που είχε υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες αποτελούσε ουσιαστικά μια «δοκιμή». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη απέτυχε σε αυτό το τεστ, καθώς οι Ιρανοί «δεν τήρησαν τη συμφωνία» και αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια σύντομη αναφορά και στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σχολιάζοντας ότι υπάρχουν στιγμές που διαφωνεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάτι το οποίο δεν διστάζει να του επισημαίνει απευθείας.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η κίνηση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι είχε προχωρήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα επιβάλει ειδικό τέλος διέλευσης, αξιώνοντας την επιστροφή του 20% επί της αξίας όλων των εμπορικών φορτίων που διασχίζουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Πότε θα εφαρμοστεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Λίγο αργότερα, οι εξαγγελίες του Αμερικανού προέδρου έλαβαν επιχειρησιακή μορφή. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο αμερικανικός στρατός θα θέσει σε ισχύ τον ναυτικό αποκλεισμό από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 14ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας και θα αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν, ενώ θα περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

Δεν θα παρεμποδίζεται πάντως η «ουδέτερη διέλευση» από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν.