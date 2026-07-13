Ένα απρόσμενο ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Τεργέστη, όταν ένα επιβατικό όχημα βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο νερό, εγκλωβίζοντας τον οδηγό του.

Η έγκαιρη και γεμάτη αυτοθυσία παρέμβαση νεαρών δοκίμων από τη Στρατιωτική Ακαδημία της Μόντενα αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του άνδρα.

Δείτε το βίντεο από την ηρωική διάσωση:

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Πώς συνέβη το ατύχημα στο λιμάνι

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12:15, στην πολυσύχναστη προβλήτα που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Piazza Unità d’Italia. Εκείνη τη στιγμή, μια ομάδα πρωτοετών σπουδαστών της ακαδημίας αποβιβαζόταν από τουριστικά λεωφορεία για μια προγραμματισμένη εκπαιδευτική ξενάγηση. Ξαφνικά, οι νεαροί στρατιωτικοί έγιναν μάρτυρες της πτώσης του αυτοκινήτου στη θάλασσα.

Χωρίς να χάσουν ούτε δευτερόλεπτο, οι δόκιμοι έπεσαν στα βαθιά νερά και κολύμπησαν προς το μέρος του οχήματος, το οποίο είχε αρχίσει ήδη να βυθίζεται. Με γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, κατάφεραν να βγάλουν τον οδηγό από την καμπίνα του αυτοκινήτου και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή, παραδίδοντάς τον στις υγειονομικές αρχές που έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών και τα εύσημα του Στρατού

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ οι τοπικές αρχές (Καραμπινιέροι) έχουν ήδη ξεκινήσει προανάκριση για να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν το όχημα στην προβλήτα και στη συνέχεια στη θάλασσα.

«Η ψυχραιμία, η άρτια εκπαίδευση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης αποτελούν τον πυρήνα των αξιών των αξιωματικών μας», επεσήμανε σε σχετική ανακοίνωσή του ο Ιταλικός Στρατός, εξαίροντας τα γρήγορα αντανακλαστικά των δοκίμων.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μια απλή εκπαιδευτική επίσκεψη μετατράπηκε σε μια ζωντανή επίδειξη ηρωισμού, αποδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.