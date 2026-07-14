Σχεδόν τρία χρόνια μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Daniel, που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας, χιλιάδες αγροτικά στρέμματα, καθώς και υποδομές, δεν έχει φτιαχτεί ακόμη η γέφυρα στον Παλαιόπυργο Λάρισας.

Πρόκειται για μια γέφυρα κατεστραμμένη με τμήματά της να έχουν βυθιστεί από τον τεράστιο όγκο νερού που δέχθηκε.

Σημειώνεται πως λόγω της κατάστασης της αποκόπηκε η σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα σε δρομολόγια μόλις λίγων λεπτών. Μια τριετία αργότερα, οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους, περνώντας πάνω από τη γέφυρα.

Βίντεο με αυτοκίνητο να διασχίζει την κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο:

Ταξιδιώτες που δεν γνωρίζουν για τη σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων έχει διακοπεί, αντικρίζουν την βυθισμένη γέφυρα και αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν, κάνοντας δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον μέσω Εθνικής Οδού.

Εικόνες από drone της κατεστραμμένης γέφυρας:

Πηγή: Larissa Net