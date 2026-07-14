Μετά από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή στο Άργος, ο οποίος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά, η υπόθεση περνά πλέον σε νέα φάση, με το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς να αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατά την απολογία του, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη μοιραία νύχτα, απορρίπτοντας την κατηγορία περί ενδεχόμενου δόλου.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι προχώρησε σε στόχευση στον τοίχο και όχι στον αέρα ή απευθείας προς τον 20χρονο Θοδωρή, με αποκλειστικό σκοπό τον εκφοβισμό του.

Αναφορικά με τη θέση και τον χρονισμό των πυροβολισμών, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο από τον συνάδελφό του και ότι άρχισε να πυροβολεί αφού είχαν ήδη προηγηθεί οι βολές του δεύτερου αστυνομικού. Τέλος, δήλωσε πλήρη άγνοια για τη θέση του θύματος, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε αντιληφθεί πως ο νεαρός είχε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή που εκείνος άνοιξε πυρ.

Το ιατροδικαστικό εύρημα που ανατρέπει τους ισχυρισμούς

Τα στοιχεία από την αξονική τομογραφία του θύματος, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως αποδυναμώνουν την υπερασπιστική γραμμή περί ατυχήματος ή εξοστρακισμού.

«Διακρίνεται βλήμα μεγάλου όγκου εντός της εγκεφαλικής ουσίας, στοιχείο που δε συνάδει με την εκδοχή ότι πρόκειται για θραύσμα από εξοστρακισμό. Το εύρημα αυτό αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι ο τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχηματικού περιστατικού κατά τη διάρκεια προειδοποιητικών πυροβολισμών», δήλωσε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Δεν προκύπτουν σημάδια εποστρακισμού

Ο έμπειρος βαλλιστικός αναλυτής, Γιώργος Ραυτογιάννης, εξηγεί ότι το πρώτο στοιχείο που θα εξεταστεί είναι η μορφολογία του τραύματος. «Η ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει εάν το τραύμα είναι συμβατό με εποστρακισμό της βολίδας ή εάν πρόκειται για απευθείας πλήγμα». Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εποστρακισμού, ωστόσο η τελική απάντηση θα δοθεί αποκλειστικά από τα επίσημα εργαστηριακά ευρήματα.

Το δεύτερο κρίσιμο στάδιο της έρευνας επικεντρώνεται στη βαλλιστική εξέταση της σκηνής. Οι ειδικοί αναλυτές καλούνται να συνδυάσουν τις ακριβείς θέσεις εντοπισμού των καλύκων με τα σημεία από τα οποία πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να προσδιορίσουν τη φορά των βλημάτων και τις ακριβείς θέσεις των εμπλεκομένων.

Αυτή η επιστημονική ανάλυση θεωρείται καθοριστική, καθώς θα επιτρέψει στις αρχές να προχωρήσουν σε μια αξιόπιστη αναπαράσταση των γεγονότων εκείνης της νύχτας.

Η βολίδα δίνει τις απαντήσεις

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει και η εξέταση της ίδιας της βολίδας. Κάθε κάννη όπλου αφήνει πάνω της μοναδικά μικροσκοπικά ίχνη, τα οποία λειτουργούν σαν «δακτυλικό αποτύπωμα». Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι πραγματογνώμονες μπορούν να διαπιστώσουν από ποιο υπηρεσιακό όπλο προήλθε ο θανατηφόρος πυροβολισμός – εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί δύο διαφορετικά όπλα.

Ο κ. Ραυτογιάννης εξηγεί ακόμη ότι ως ευθεία βολή χαρακτηρίζεται η βολή που εκτελείται με ευθεία πρόταξη του χεριού, δηλαδή με το όπλο σε θέση περίπου παράλληλη προς το έδαφος. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται σε συνδυασμό με την πορεία της βολίδας μέσα στο σώμα, τα ευρήματα της αυτοψίας και τα υπόλοιπα δεδομένα της δικογραφίας.

Η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο βήμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς τόσο η ιατροδικαστική όσο και η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 20χρονου.

Οι κανόνες εμπλοκής και οι 21 πυροβολισμοί

Η έρευνα εστιάζει πλέον σοβαρά στην τήρηση των επίσημων πρωτοκόλλων της Ελληνικής Αστυνομίας, με δύο συγκεκριμένα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα αφορά την παραβίαση των κανόνων εμπλοκής, καθώς βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου απαγορεύεται αυστηρά η χρήση όπλου εναντίον ατόμου που τρέπεται σε φυγή για να αποφύγει τον έλεγχο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 20χρονος δέχθηκε τη σφαίρα, ενώ έτρεχε προς ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Το δεύτερο επιβαρυντικό στοιχείο είναι ο καταιγισμός πυρών, αφού η δικογραφία αποκαλύπτει ότι οι δύο αστυνομικοί φέρονται να πυροβόλησαν συνολικά 21 φορές.

Οι δύο αστυνομικοί παραμένουν υπό κράτηση και, αφού οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών για την απαγγελία της νέας κατηγορίας, αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα στις φυλακές Κορυδαλλού.