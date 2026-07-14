Την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο θέατρο Άλσος και απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά την άφιξή του.

Όπως ήταν λογικό η εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή στη συναυλία μαγνήτισε τα βλέμματα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειχνε ευδιάθετος και εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με το ξεχωριστό του στυλ.

Η εμφάνισή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ» στον Alpha Κύπρου, στην οποία μίλησε με ειλικρίνεια για προσωπικά και επαγγελματικά κεφάλαια της ζωής του. Ανάμεσα σε όσα ξεχώρισαν ήταν οι αναφορές του στην πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο αλλά και την καταγγελία για ασέλγεια που δέχτηκε από τον νεαρό τραγουδιστή, Στέφανο Παπαδοπούλου.

Ηλίας Μαροσούλης-Γιώργος Μαζωνάκης

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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