Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα στην Σενεγάλη μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο, στο φως έρχονται αποκαλύψεις που βυθίζουν την Εθνική ομάδα στο σκοτάδι και την γυρνάνε σε εποχές προχειρότητας και ερασιτεχνικών τεχνικών.

Η τελευταία αφορά στον επικεφαλής γιατρό της και την έκανε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αμπντουλαγέ Φαλ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας είχε ειδικότητα γυναικολόγου και όχι αθλητιάτρου ή ορθοπεδικού.

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