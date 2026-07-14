Ο Πάνος Μουζουράκης συναντά τον Μανώλη Φάμελλο σε «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι»

Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει φέτος το καλοκαίρι με μια νέα εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού του Μανώλη Φάμελλου «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι».

Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται ξανά δισκογραφικά, δίνοντας νέα ζωή σε ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και συνεχίζει να συγκινεί με την απλότητα και την αμεσότητά του.

Η χαρακτηριστική ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη συναντά τη δημιουργική ματιά του Μανώλη Φάμελλου, σε μια εκτέλεση που διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα του τραγουδιού, προσεγγίζοντάς το μέσα από μια νέα μουσική οπτική.

Το «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι» είναι ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες και αναμνήσεις.

Ένα τραγούδι για τις στιγμές που μένουν μαζί μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε και για εκείνα τα καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ.

Τη μουσική, τους στίχους και την επιμέλεια παραγωγής υπογράφει ο Μανώλης Φάμελλος, ενώ την ενορχήστρωση έχουν αναλάβει οι Μανώλης Φάμελλος, Manolo Vega και Βασίλης Κορρές.

Ακούστε το τραγούδι «Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι» με τον Πάνο Μουζουράκη: