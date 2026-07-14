Το YouTube έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ισχυρές πλατφόρμες δημιουργίας περιεχομένου κα τα τελευταία χρόνια, αρκετοί δημιουργοί έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τεράστια απήχηση και να εξασφαλίσουν ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα.

Τα έσοδα ενός YouTuber δεν προέρχονται αποκλειστικά από τις διαφημίσεις που προβάλλονται στα βίντεό του. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι χορηγίες, οι συνεργασίες με εταιρείες, οι συνδρομές των θεατών, οι πωλήσεις προϊόντων, αλλά και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από το προσωπικό τους brand.

Βέβαια, οι εντυπωσιακές αμοιβές αφορούν ένα μικρό ποσοστό δημιουργών που έχουν καταφέρει να χτίσουν ένα μεγάλο και πιστό κοινό.

Παρακάτω θα δείτε τις περιπτώσεις εκείνων που βρίσκονται στην κορυφή του YouTube και τα ποσά που φέρεται να αποκομίζουν κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με προφίλ στο TikTok, η Modern Cinderella με 4 εκατομμύρια προβολές, για το 2025 έβγαλε 8.960 ευρώ. Ωστόσο, σε συνέντευξή της είχε πει ότι έβγαλε τζίρο 500.000 ευρώ, αυτό σημαίνει πως οι χορηγίες κ.α της δίνουν πολλά περισσότερα λεφτά.

Ο Δημήτρης Γιαννέλης , με 15 εκατομμύρια προβολές, έβγαλε κοντά στις 34.000 ευρώ.

, με 15 εκατομμύρια προβολές, έβγαλε κοντά στις 34.000 ευρώ. Ο Panos Dent με 33 εκατομμύρια προβολές έβγαλε κοντά στα 40 χιλιάδες ευρώ, ενώ όπως αναφέρθηκε μπορεί να είναι και λίγα παραπάνω.

με 33 εκατομμύρια προβολές έβγαλε κοντά στα 40 χιλιάδες ευρώ, ενώ όπως αναφέρθηκε μπορεί να είναι και λίγα παραπάνω. Ο Teosty (ασχολείται με την παραγωγή περιεχομένου που σχετίζεται με το φαγητό) με 28 εκατομμύρια προβολές, έβγαλε το 2025 57 χιλιάδες ευρώ.

govastiletto.gr -Modern Cinderella: Η πορεία από τα social media στα έσοδα των 480.000 ευρώ