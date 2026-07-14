«Δεν με αφορά το cancel και δεν με τρομάζει. Στα 61 μου χρόνια γνωρίζω να αναλαμβάνω την ευθύνη όσων λέω και κάνω». Με αυτά τα λόγια ο Θοδωρής Αθερίδης απάντησε μέσω Facebook στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για την υπόθεση της Marfin και τη στήριξη που εξέφρασε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά τις ανακοινώσεις των Αρχών για τις τρεις συλλήψεις που συνδέονται με την υπόθεση.

Η δημόσια τοποθέτηση του ηθοποιού έγινε σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη Marfin και αποκάλυψε ότι αρχικά είχε αντιμετωπίσει με επιφυλακτικότητα τη δημιουργία του λεγόμενου «Ελληνικού FBI», κυρίως λόγω της ονομασίας του.

Όπως ανέφερε, ωστόσο, η πορεία των ερευνών και η δουλειά των Αρχών στην υπόθεση της Marfin τον έκαναν να αλλάξει άποψη. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υποστηρίζοντας ότι εκτιμά τη διαχρονική προσπάθειά του για τη διαλεύκανση σοβαρών εγκλημάτων.

«Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Όποτε μας χρειαστείς…», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα την κοινωνία να στηρίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της βίας και της εγκληματικότητας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες επέκριναν τον ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι με την τοποθέτησή του εμφανίστηκε να προεξοφλεί την ενοχή των κατηγορουμένων πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Άλλοι σχολίασαν ότι η παρέμβασή του είχε πολιτικό χαρακτήρα και ότι λειτούργησε ως υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε και η αναφορά του στο γεγονός ότι αρχικά είχε χλευάσει την ιδέα του «Ελληνικού FBI», αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε, καθώς -όπως είπε- οι εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin τον έπεισαν για τη δουλειά των Αρχών.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο Θοδωρής Αθερίδης επανήλθε με ανάρτησή του στο Facebook, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις. Υπογράμμισε ότι δεν είναι αιρετός, ότι δεν τον ενδιαφέρει η διαδικτυακή αποδοχή και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τις απόψεις του υπό την πίεση της δημόσιας κριτικής.

Στην ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προδικάσει την ενοχή των τριών συλληφθέντων για τη Marfin, σημειώνοντας πως αυτό θα αποφασιστεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, η δική του τοποθέτηση αφορούσε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την εξιχνίαση εγκλημάτων και όχι την έκδοση δικαστικής απόφασης πριν από την ώρα της.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι η εύρεση των υπευθύνων για την επίθεση στη Marfin και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελούν ζήτημα που αφορά όλους, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη θετική του αναφορά στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, λέγοντας ότι αυτή αφορά τη συμβολή του στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων.

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Αθερίδης τόνισε ότι γνωρίζει πως οι απόψεις του προκαλούν αντιδράσεις, αλλά δήλωσε πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί δημόσια όσα πιστεύει, επισημαίνοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη των λόγων και των επιλογών του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Αθερίδη

«Δεν είμαι αιρετός!

Το cancel δεν με αφορά! Ούτε με τρομάζει! Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά άλλα σε πεντακάθαρα νερά!

Από το 2012 που τοποθετήθηκα δημόσια για αυτό που θα έρχονταν, στο protagon (το παράδοξο ενός αριστερού ψηφοφόρου) συστήθηκα στον κόσμο. Μπορείτε να το αναζητήσετε αν θέλετε. Όποιος έρχονταν να με δει στο θέατρο ήξερε ποιον πάει να δει. Η δουλειά μου είναι δουλειά αγάπης. Δεν μ ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος.

Τυφλό μίσος είναι αυτό που προτιμάς το κακό σου αρκεί να μην δικαιωθεί ο εχθρός σου.

Αρκετοί άνθρωποι σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι των αθώων της marfin μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα ο Υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους.

Δεν είναι όμως έτσι. Το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημα τους είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν κι εμάς.

Οι σημερινοί κατηγορούμενοι αν είναι αθώοι θα το κρίνει η δικαιοσύνη.

Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αφορά την διαρκή προσπάθεια του για διαλεύκανση, στην μη αρχειοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στην βάρδια του εξιχνιάστηκε η 17η Νοέμβρη.

Οι άνθρωποι που ζητούν «λευτεριά στον Κουφοντίνα» είναι άνθρωποι με αυτό το τυφλό μίσος που ανέλυσα πριν.

Γιατί από το 1975 της πρώτης δολοφονίας της οργάνωσης μέχρι το 2002 της εξάρθρωσης της, έχαιρε της «λευτεριάς», αφού κινούνταν κάτω από τα ραντάρ της αστυνομίας.

Και τι έκανε με την «λευτεριά» του; Φόνους!!!

Τα χρόνια της «λευτεριάς» ακόμη και σήμερα είναι περισσότερα από τα χρόνια της κράτησης. Ήταν 27 ολόκληρα χρόνια «Λεύτεροι» να κάνουν ότι θέλουν.

Αν είχαν εξαρθρωθεί εγκαίρως, θα ήταν λιγότερα τα θύματα , που ανάμεσά τους και οι παράπλευρες απώλειες όπως του Θάνου Αξαρλιάν.

Δεν κινδυνεύουν μόνο οι στόχοι του ένοπλου αγώνα. Κινδυνεύουμε όλοι απ την τυφλή βία! Στην marfin εμείς είμασταν οι στόχοι.

Δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον υπουργό να συνεχίσει ν αγωνίζεται για την εξιχνίασή του εγκλήματος.

Ο Χρυσοχοΐδης επίσης διαχώρισε πεντακάθαρα την θέση του από το έγκλημα του 20χρονου στο Άργος.

Τοποθετήθηκε αυστηρά λέγοντας πως χρέος των αστυνομικών είναι να αποτρέπουν το έγκλημα κι όχι να το διαπράττουν.

Γνωρίζω πως αυτή μου η ανάρτηση μικρή σημασία έχει, γιατί τα εξαρτημένα αντανακλαστικά του ραγιαδισμού των Ελλήνων, με το τυφλό μίσος προς την εκλεγμένη εξουσία, είναι πέρα από παράλογο, δυστυχώς κληρονομικά επιβεβλημένο!

Η σημασία της ανάρτησης αφορά μόνο στους ανθρώπους που ανησυχούν για μένα, ότι βάλλομαι, ή ότι υποφέρω απ την κατακραυγή που υπέστην.

Ειλικρινά θέλω να γνωρίζετε πως στα 61 μου χρόνια, ξέρω ν αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω!

Τουλάχιστον για να ξέρετε κι εσείς με ποιον έχετε να κάνετε! Εύσημο να σε κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι!

(Δεν θ’ αφήσω ανοιχτά τα σχόλια μην στριμώχνεστε για να βρίσετε στον τοίχο μου).