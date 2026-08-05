Μετά τον Χαβιέρ Τέμπας (πρόεδρος της La Liga), ήρθε η σειρά του Λουίς Φίγκο να ζητήσει δημόσια την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA.

Το σχέδιο που κοινοποίησε πρόσφατα ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της προκάλεσε αντιδράσεις με συνέπεια να αποσυρθεί και να χάσει ο ίδιος πόντους για την επανεκλογή του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr